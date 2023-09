Suona la campanella: in Fvg si torna tutti a scuola. Ma negli ultimi tre anni si sono persi 6mila studenti

Suona ufficialmente questa mattina in Friuli Venezia Giulia la prima campanella dell'anno scolastico 2023-24. Secondo i dati diffusi dalla Regione Fvg, sono oltre 134.800 gli alunni delle scuole statali che torneranno tra i banchi. A questi si aggiungono gli studenti delle paritarie. Sulla base dell'autonomia scolastica, il rientro in classe in alcuni istituti era già scattato nei giorni scorsi.

In Friuli Venezia Giulia, secondo i dati della Regione, negli ultimi tre anni, anche a causa del calo demografico, la popolazione scolastica è diminuita di oltre 6mila unità, passando da un totale di 141.045 studenti iscritti agli istituti statali nel 2020-21 ai 134.839 del 2023-24.

Nel dettaglio, sono stati persi 460 alunni a Gorizia, 1.370 a Pordenone, 555 a Trieste, 3.821 a Udine.