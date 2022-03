Fvg, 4706 abitanti in meno in un anno, una sola provincia col segno +, Monfalcone cresce

TRIESTE - Al 31 dicembre 2020 in Friuli Venezia Giulia si contano 1.201.510 residenti. Al netto degli aggiustamenti statistici, i dati registrano in regione un calo di 4.706 residenti rispetto al 2019. È quanto emerge dal Censimento permanente della popolazione in Fvg diffuso dall'Istat. Nella provincia di Udine vive il 43,4% della popolazione regionale con una densità di 104,9 abitanti per km2; in quella di Trieste il 19,2% con una densità di 1.085,6 abitanti per km2, a fronte dei 151,5 della media regionale. Tra il 2019 e il 2020 la popolazione aumenta in provincia di Gorizia (+1.275 persone; +0,9%) e resta sostanzialmente stabile in quella di Pordenone (+132 persone). Diminuisce invece nel resto della regione, con perdite minori in provincia di Trieste (-756, -0,3%) e più consistenti in quella di Udine, sia in termini assoluti (-5.357) sia relativi (-1,0%).

Tra il 2019 e il 2020 la popolazione aumenta solo in 51 dei 215 comuni del Fvg e tra essi il maggior incremento in termini assoluti si rileva a Monfalcone (Gorizia), con un aumento di 943 residenti (+3,3%). La popolazione diminuisce nei restanti 164 comuni: in valore assoluto le perdite più consistenti si registrano a Udine (-2.014) e Trieste (-1.004), in termini relativi nei comuni di Forni Avoltri e Resiutta (-4,2% per entrambi). Sotto il profilo della dimensione demografica, osserva l'Istat, la popolazione diminuisce prevalentemente nei piccoli comuni. In particolare, il calo interessa l'81,2% dei 101 comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 residenti e il 78,8% dei 52 comuni fino a 1.000 abitanti.