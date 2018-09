Ruba i vestiti per bimbi con la figlia di un anno. Scoperto, lancia il passeggino

di E.B.

TRIESTE - Porta con sée viene arrestato per rapina. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino georgiano, B.G. di 42 anni, regolarmente residente in città. L’uomoper un valore diall’interno di un negozio di via Carducci, ma è stato notato da commesse e clienti. Motivo per il quale si è allontanato frettolosamente con in braccio la figlioletta e, per assicurarsi la fuga,. Le grida e le richieste di soccorso hanno attirato l’attenzione dei passanti che poco lontano, nei pressi di via Coroneo, temendo si trattasse di un rapimento di una minore, hanno bloccato il georgiano. Nel frattempo sul posto sono intervenuti alcuni equipaggi della Squadra Volante della Questura. Ricostruito l’episodio, prestate le prime cure alle persone coinvolte e appurato il buon stato di salute della minore affidata poco dopo alla madre, il georgiano è stato accompagnato in Questura. L'uomo si trova rinchiuso nel carcere del Coroneo.