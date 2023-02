Trieste. Rompono i vetri delle finestre ed entrano in una scuola per rubare: sorpresi dalla polizia con il monitor di un pc

TRIESTE - Si sono introdotti di notte in una delle sedi dell'istituto comprensivo Italo Svevo di Trieste, dopo aver rotto i vetri di due finestre. Alla vista della polizia hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati e arrestati. I due, un italiano di 30 anni e un argentino di 25, entrambi residenti a Trieste e già destinatari del provvedimento di avviso orale del Questore, dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio risale a sabato 4 febbraio. Secondo una ricostruzione, tre equipaggi della squadra Volante sono intervenuti, a seguito di una chiamata alla centrale, nella sede di via Trissino e all'interno dell'edificio hanno sorpreso due uomini incappucciati. Uno, pur opponendo resistenza, è stato bloccato subito, mentre il secondo è riuscito a uscire dal comprensorio per essere poi fermato, nonostante cercasse di sferrare calci e pugni per sfuggire agli agenti che lo inseguivano. Durante un sopralluogo, la polizia ha accertato che i due hanno rovistato in diversi vani della scuola e rubato un monitor per computer, nascosto in un sacco e andato poi distrutto nella fuga. I due sono stati portati nella locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.