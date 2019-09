«I soldi o ti brucio lo scooter»: la chiamata dal numero albanese dopo il furto

di E.B.

TRIESTE - «Dammi i soldi o ti brucio lo scooter». E' la minaccia telefonica che il proprietario del mezzo rubato il giorno prima ha ricevutoL'uomo ne ha dato segnalazione alla Polizia locale che è intervenuta in viale XX Settembre. Il cittadino ha appunto riferito agli operatori che, dopo il furto del mezzo un Yamaha Tmax, era stato contattato telefonicamente da un’utenza albanese e l’interlocutore dall’altro capo del telefono gli aveva richiesto del denaro in cambio della restituzione del veicolo e a riprova che il veicolo era effettivamente in possesso dell’uomo, era stata inviata al proprietarioe le istruzioni da seguire per il pagamento. A chiusura del messaggio era stata chiaramente riferito cheL’uomo intenzionato a rientrare in possesso del suo mezzo, come indicatogli, si è recato a San Giusto per consegnare il denaro a un complice dell’interlocutore riottenendo così le chiavi del mezzo parcheggiato.Qualche ora dopo il proprietario del veicolo ha riconosciuto in viale XX Settembre l’individuo a cui aveva consegnato il denaro mentre camminava in compagnia di altre tre persone: la segnalazione fatta alla Polizia Locale nel merito di quanto stava succedendo ha permesso agli operatori di intervenire tempestivamente eall’altezza del Politeama Rossetti. Il quarto individuo, l’uomo che aveva ricevuto il denaro e che prima dell’arrivo degli operatori si era separato dal gruppo, è stato invece individuato qualche minuto dopo in piazza Goldoni.A seguito delle informazioni acquisite dagli agenti è stata ricostruita l’esatta dinamica degli eventi e in conseguenza di ciò19enne sono stati denunciati per i reati di ricettazione e concorso in estorsione.