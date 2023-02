Ruba bottiglie di grappa e sfonda la porta antipanico: arrestato un 36enne

TRIESTE - Un viso solare, pulito. Un fisico gracile ed esile che gli ha permesso di passare inosservato tra gli scaffali del supermercato, almeno fino a che non ha attirato l’attenzione della guardia giurata quando si è caricato di un grosso cartone di bottiglie di grappa. L'agile giovane - 36enne romeno - ha imboccato deciso la via dell’uscita senza acquisti per cercare di dileguarsi rapidamente. Sentitosi braccato è letteralmente fuggito e quando ha trovato la porta antipanico chiusa, davanti a sé, non ha esitato a sfondarla. Acciuffato tra i vetri andati in frantumi ha dunque sfruttato il suo viso d’angelo: sprovvisto di documenti, ha dichiarato di essere minorenne. Così si è garantito la libertà, ma solo momentanea, perché grazie alla denuncia è stato processato e condannato. Ma quando si stavano per aprire le porte del riformatorio, ormai era scomparso.

Almeno sino al controllo della Radiomobile di Aurisina, impegnata nei controlli di retrovalico, che lo ha rintracciato a bordo di un autobus di linea. I militari non si sono fatti ingannare da quel viso da ragazzino, anche perché il suo documento di identità confermava che si trattava di un adulto. I militari hanno dunque scoperto che l’uomo era ricercato per un mandato di cattura emesso della Procura dei minori di Milano nel 2011. Deve scontare 7 mesi di reclusione per furto aggravato. Ora si trova al carcere del Coroneo.