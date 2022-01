Furto di smartwatch per 3mila euro, arrestato latitante 24enne

TRIESTE - I Carabinieri di Basovizza assieme a quelli del Radiomobile di Aurisina hanno tratto in arresto un cittadino rumeno, 24enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino. I fatti di cui si è reso colpevole risalgono all’agosto del 2015 quando l’uomo, in concorso con altri soggetti, aveva sfondato la vetrina di un esercizio commerciale e si era impossessato di merce per un valore di 3mila euro, in prevalenza smartwatch Successivamente si era sottratto alla giustizia iniziando una latitanza durata più di 6 anni ed interrotta dai Carabinieri che lo hanno individuato su un autobus di linea proveniente dalla Romania, dove aveva trascorso le festività di fine anno. L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e condotto al carcere di Udine dove dovrà scontare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.