Furto di gioielli per 32mila euro: 33enne incastrata dalle telecamere

TRIESTE - Aveva messo a segno unper un valore diil 26 giugno dell'anno scorso in una gioielleria di via San Lazzaro. La Squadra Mobile aveva immediatamente avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili visionando le immagini riprese dalleall'interno deldalle quali, appunto, hanno visto che quel giorno era entrata una donna ben vestita: aveva chiesto di vedere alcuni monili e, approfittando della momentanea assenza della commessa, ssi era impossessata di una collana in oro, nascondendola velocemente in borsa, dopodiché aveva arraffatoriposta sul banco da esposizione.Dagli approfondimenti successivi, è stato estrapolato il profilo di una, già segnalata per reati contro il patrimonio attuati con il medesimo “modus operandi”. A supporto sono intervenuti gli esperti della sezione analisi crimine violento del Gabinetto Interregionale della Polizia scientifica di Padova che dopo una analisi comparativa, hanno dichiarato "la totale compatibilità" tra i due soggetti. Si tratta di J.H., 33 anni nei confronti della quale il 22 marzo scorso, il Gip di Trieste ha emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, già applicati alla donna nella città di Monza per fatti analoghi.