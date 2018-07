Prende i vestiti, va in camerino e toglie le placche antitaccheggio: scoperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica peruna cittadina slovena, di 35 anni, che ieri pomeriggio ha prelevato dagli scaffali di unnel, a Muggia, alcuni capi per il fitness del valore di circa 80 euro. Successivamente in un camerino di prova ha tolto le placche antitaccheggio con un paio di forbici, ha nascosto gli articoli nella borsetta ed è uscita. Superate le casse, però, è stata fermata dagli addetti alla vigilanza che hanno scoperto i capi e dunque chiesto l'intervento della Polizia.