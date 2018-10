Rompe il vetro delle auto in sosta, ruba le borse e scappa

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Furto aggravato. Questo il reato per cui, senza fissa dimora in Italia e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Una volante del commissariato di Muggia, lo ha fermato nei pressi del centro commerciale Le Torri d’Europa, dopo che lo stesso era stato notato da alcune persone intento a rovistare all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Svevo. Alla vista di queste persone il bulgaro, che aveva giàdel veicolo, si è dato alla fuga, rincorso da una donna e ha abbandonato poco dopoprelevati dallo stesso veicolo. Una volta bloccato, gli operatori gli hanno trovato addosso un borsellino contenenteche si è appurato appartenere a un’altra autovettura ed essere stati prelevati poco prima da un’altra autovettura parcheggiata in zona e anch’essa con il vetro di un finestrino rotto. Dopo le formalità di rito, il bulgaro è stato arrestato e condotto in carcere.