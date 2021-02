Ricercato per un furto d'auto, era diretto in Spagna: arrestato

TRIESTE - I Carabinieri di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico, hanno rintracciato un ricercato straniero in transito a Fernetti. L'uomo, un 35enne rumeno, viaggiava a bordo di un autobus di linea diretto in Spagna. I militari hanno proceduto al controllo dei passeggeri accertando che lo straniero era destinatario di un ordine di carcerazione in quanto responsabile di tentato furto d’auto commesso nel trevigiano esattamente 10 anni fa. Era infatti il 1° marzo 2011 quando lo straniero è stato arrestato mentre con un complice tentava di asportare un’autovettura di lusso. Una volta scarcerato aveva fatto perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile anche durante al processo, che si è concluso con la sua condanna a 1 anno di reclusione. I Carabinieri di Aurisina lo hanno arrestato e portato al Coroneo, dove sconterà la pena.

