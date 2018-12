Svaligiano l'appartamento e si danno alla fuga: arrestate 3 donne

di E.B.

TRIESTE- Sono state arrestate dalla Polizia di Stato pere per il possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e a offendere tre giovani donne, già note alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio. Le tre sono state avvistate da un residente mentreda uno stabile di via Giulia, in procinto di salire a bordo di un’autovettura diretta verso il centro cittadino. Successivamente la donna, proprietaria dell’appartamento, avendo riscontratolo sfondamento della propria porta d’ingresso e le evidenti tracce di furto, ha chiamato il 112. Sono stati allertati gli equipaggi presenti sul territorio e pochi istanti dopo una Volante della Questura ha ritracciato e fermato il veicolo con lea bordo all’inizio di via Battisti. Una volta identificate, le tre sono state accompagnate in Questura ove si è proceduto alla perquisizione personale e del mezzo. Sulle ragazze, oltre a strumenti atti allo scasso, sono stati rinvenuti numerosi monili rubati nell’appartamento di via Giulia e altrove.