Furto aggravato e maltrattamento di animali: due arresti in poche ore

TRIESTE - La Polizia ha arrestato, in esecuzione di ordini di carcerazione, due persone in due diverse operazioni. Gli agenti hanno bloccato, italiano, di Monfalcone (Gorizia), residente in città, perché deve scontare una pena di 2 mesi e 20 giorni per. L'ordinanza è stata emessa lo scorso giugno dal Gup presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste ed è divenuto definitivo lo scorso ottobre. Il giovane è stato fermato e identificato da un equipaggio della Squadra Volante in largo Barriera Vecchia, con un parente e coetaneo (al quale è stato notificato avviso orale del Questore). Il giovane, invece, è stato chiuso in carcere. E' stata anche eseguita un'ordinanza di carcerazione a carico di, perché deve scontare 3 mesi di reclusionee per uso di atto falso, a seguito della sentenza del Tribunale di Gorizia emessa nel 2015. L'uomo è stato fermato a un controllo stradale a Duino Aurisina.