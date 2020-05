Furti a Pescara e Sacile, era in auto diretto in Slovenia: arrestato

ITRIESTE - La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine esecutivo di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara nel settembre 2016 nei confronti di un cittadino rumeno, C.L., 43enne. Si trovava a bordo di un'autovettura con altri cinque suoi connazionali diretta in Slovenia quando una Volante l'ha fermata in località San Giovanni di Duino. Dagli accertamenti effettuati in banca dati è emerso a carico dell'uomo questo ordine di carcerazione, il, quale, dopo le formalità di rito, è stato portato al Coroneo. Dovrà espiare una pena di 4 anni e 7 mesi, nonché pagare una multa di 700 euro, per i reati di associazione a delinquere, furto aggravato in concorso e tentato furto aggravato in concorso, commessi nel marzo 2007 tra Pescara e Sacile (Pordenone). © RIPRODUZIONE RISERVATA