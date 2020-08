Rubavano ogni giorno da Mediaworld prodotti Apple, presa la banda

Ogni settimana spostandosi dalla zona di Roma al Nord Italia a bordo di veicoli presi a noleggio e alloggiando in strutture ricettive diverse, compivano ogni giorno tre o quattro furti in più store della catena Mediaworld rubando apparecchiature elettroniche. Una serie di furti sui quali i carabinieri di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) hanno indagato fino a risalire a tre persone, tutte originarie della Romania, nei confronti delle quali sono stati eseguite misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Gorizia.



Delle tre persone, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, due sono domiciliate ad Ardea (Roma), una risulta senza fissa dimora in Italia. La banda trasferiva poi al Sud Italia la merce rubata, vale a dire tablet, telefoni cellulari, notebook, tutti di marca Apple. I militari, coordinati dalla pm Laura Collini, hanno recuperato merce per un valore di 28 mila euro. I ladri sotto gli abiti indossavano appositi body dove nascondere la merce e utilizzavano i cosiddetti jammer, le apparecchiature in grado di eludere le barriere antitaccheggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA