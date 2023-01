Ladra incinta fa razzia di soldi e gioielli: "incastrata" dal pancione

TRIESTE - Nonostante il suo vistoso pancione per la dolce attesa, con scaltrezza e opportunismo riusciva ad entrare nei condomini di un quartiere milanese e quando la situazione le era a favore, trovando la porta di un appartamento lasciata aperta perché magari il proprietario era sceso un attimo a gettare l’immondizia, riusciva a fare man bassa di quello che trovava nell’abitazione, rubando soldi e gioielli. Ma il suo corpo ingombrante le ha rallentato la fuga e così è stata scoperta dai vicini che sono riusciti a bloccare la donna, una 34enne romena, sul pianerottolo. Per lei non si sono neppure aperte le porte del carcere grazie al suo stato interessante. Tuttavia il processo era andato avanti e poi sono giunte le condanne, ma la donna era ormai sparita. A rintracciarla è stata la pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina, impegnata nei controlli di retrovalico insieme alla Radiomobile di Aurisina. La 34enne era ricercata perché deve scontare 1 anno, 5 mesi e 28 giorni per furto in abitazione. Ora si trova al carcere del coroneo.