Furti in centinaia di case, 3 stranieri arrestati: bloccati alla frontiera in uscita

TRIESTE - Gli agenti della Polizia di Frontiera di Trieste ha arrestato di recente tre cittadini moldavi fermati al punto di frontiera di Fernetti, mentre cercavano di tornare in patria dopo aver commesso centinaia di furti in appartamenti in Svizzera, dove erano ricercati da tempo. I tre sono stati subito estradati a Lucerna, recuperati numerosi palmari, computer e altro materiale informatico. © RIPRODUZIONE RISERVATA