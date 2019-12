Furti in centinaia di case, 3 moldavi bloccati alla frontiera ed estradati in Svizzera

TRIESTE - Gli agenti della Polizia di Frontiera di Trieste ha arrestato 3 moldavi fermati al punto di frontiera di Fernetti, mentre cercavano di tornare in patria dopo aver commesso centinaia di furti in appartamenti in Svizzera, dove erano ricercati da tempo. I tre sono stati subito estradati a Lucerna, recuperati numerosi palmari, computer e altro materiale informatico.



L'operazione, denominata appunto “Shopping svizzero”, trae origine dall’arresto da parte di agenti del Settore di Polizia di Frontiera di Trieste, avvenuto a fine ottobre di B. G., B. P. e M. G. rispettivamente di 41, 32 e 26 anni, facenti parte di una banda criminale specializzata in furti in appartamento. In tale circostanza, personale del Settore Polizia frontiera di Trieste procedeva al controllo di un veicolo marca Audi diretto in Slovenia, con targa romena, a bordo del quale vi erano tre persone.



L'incontro odierno tra personale del Settore di Polizia di Frontiera di Trieste ed il personale della Polizia Criminale del Cantone di Lucerna (Svizzera), ha permesso di consegnare alle autorità svizzere tutta la refurtiva recuperata dagli agenti italiani per essere successivamente restituita ai legittimi proprietari, i quali, per il tramite dei poliziotti svizzeri giunti a Trieste, hanno voluto ringraziare la lodevole attività svolta dalla Polizia di Stato e dalla Autorità Giudiziaria italiana. Questa operazione si colloca nell'alveo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia, per la prevenzione e repressione della criminalità transfrontaliera Ultimo aggiornamento: 19:10