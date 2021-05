Raffica di furti sul Carso, acciuffato il ladro dell'Altipiano: è un 24enne

TRIESTE - A seguito delle numerose segnalazioni dei giorni scorsi di furti e intrusioni in abitazioni dei centri abitati di Sgonico, Monrupino, Trebiciano e Sanata Croce, i Carabinieri di Aurisina hanno intensificato i servizi sul territorio. Grazie alla meticolosa attività di raccolta delle informazioni in occasione dei sopralluoghi di furto presso le abitazioni “visitate”, i Carabinieri hanno iniziato a raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile delle intrusioni, ottenendo un suo identikit che è stato diffuso a tutte le pattuglie.

Martedi sera - 25 maggio - una pattuglia dei carabinieri di Prosecco, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al rintraccio del ladro, ha notato scendere da un autobus un ragazzo che, per fisionomia e abbigliamento, corrispondeva alla descrizione. Lo hanno immediatamente bloccato e accompagnato in caserma, dove è stato perquisito e trovato in possesso di circa 860 euro in contanti e banconote in valuta straniera, orologi e gioielli. Il giovane, un 24 enne di origini somale residente in Sicilia ma domiciliato a Trieste, è stato denunciato perché ritenuto responsabile dei furti commessi e tentati nelle scorse settimane sull’altipiano, mentre sono in corso accertamenti per il rintraccio dei legittimi proprietari di una parte della refurtiva. Chi riconosce qualcuno degli oggetti sequestrati è pregato di mettersi immediatamente in contatto con i carabinieri di Prosecco.