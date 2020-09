Shopping "gratis" al Bricofer e al Lidl: 25enne kosovaro in carcere

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino kosovaro 25enne. Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso da un addetto alla vendita del negozio Bricofer di via Valmaura nascondere un miscelatore all'interno di uno zaino. E' stato fermato e gli è stato chiesto conto della sua condotta, in attesa degli operatori di una Volante della Questura. Una volta sul posto, questi lo hanno identificato e hanno trovato un'altra borsa in plastica contenente alcuni generi alimentari, un giubbotto e un profumo. Si è appurato che questi ultimi due prodotti non erano stati pagati alla cassa del vicino supermercato Lidl. Dopo le formalità di rito, il kosovaro è stato denunciato per furto e tentato furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA