Furgone in fuga carico di migranti: atti urgenti e convalida dell'arresto del passeur

La Procura di Udine svolgerà glicon la richiesta die di applicazione di una misura cautelare per ilalla guida del(Udine) dopo uncominciato in Slovenia e proseguito per circa una sessantina di chilometri in territorio italiano.Poi, nei prossimi giorni, il fascicolo passerà per competenza alla Procura di Trieste. Il mezzo ha varcato infatti il confine a Pesek (Trieste) proseguendo in. «Era da tempo che non si registravano fenomeni massicci di ingressi di migranti in provincia di Udine - ha confermato il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo -. È un episodio isolato ma mi assicurerò che la vigilanza sia alta perché non ci sia una sottovalutazione del fenomeno».