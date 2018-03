Il furgone prende fuoco all'improvviso, incendiata anche un'auto vicina

di E.B.

TRIESTE -in strada questa mattina, attorno alle 9.30: unbiancoall'angolo tra via Rossetti e via Revoltella. In pieno centro città e in un orario già trafficato da auto e pedoni. Le ragioni del rogo sono ancora da accertare, è plausibilestando alle prime ricostruzioni, ma le fiamme hanno ancheche si trovava davanti. Il conducente del mezzo, quando si è accorto di quanto stava accadendo, è uscito dall'abitacolo lasciando il furgone nelle vicinanze di un'auto in sosta. Non si sono registrati feriti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco per circa un'ora. Presente anche la Polizia locale che ha regolato il traffico.