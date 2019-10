Poliziotti uccisi, si terranno a Trieste i funerali di Matteo e Pierluigi

TRIESTE - Si svolgeranno a Trieste i funerali dei due agenti uccisi in Questura venerdì scorso e prima, nel famedio della stessa Questura, sarà allestita la. Lo annuncia la Polizia. Inizialmente era stato detto che i funerali si sarebbero tenuti nei paesi di origine dei due agenti.La camera ardente per dare l'ultimo saluto a Matteo Demenego Pierluigi Rotta (Chi erano i due poliziotti -) sarà aperta martedì 15 ottobre dalle 17. I funerali invece saranno celebrati mercoledì 16 ottobre alle 11.30 dal Vescovo di Trieste monsignor Giampaolo Crepaldi nella Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, in piazza Sant'Antonio Nuovo.