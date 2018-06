Il Leone e gli sciacalli: in Fvg esplode Forza Italia

di Maurizio Bait

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

si è arreso alla Signora in nero in un letto di ospedale a Udine, ma i suoi ruggiti sulla piana delle greggi politiche scuotono come un vento tellurico la stordita piazza regionale. La stessa successione del Leone, Ettore Romoli, politico di lungo corso e co-fondatore di Forza Italia , alla presidenza del Consiglio del Friuli Venezia Giulia è ora terreno di scontro nel Centrodestra. Da una parte non è scontato che la poltrona rimanga appannaggio di Forza Italia. Dall'altra il partito di Silvio Berlusconi respira con affanno l'aria viziata di una profonda crisi resa manifesta daglinei giorni estremi dell'agonia per via di una nomina «fuori dalle linee».LA LACERAZIONECiò che è avvenuto fra la fine della vita di Romoli e la successiva fase del cordoglio, straordinariamente unanime e