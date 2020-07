Fumo dal motore mentre è a pesca. Natante soccorso in mare

TRIESTE - Il personale Nautico e il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco è intervenuto in soccorso di un' imbarcazione al largo di Punta Sottile. Il natante stava uscendo per una battuta di pesca quando dal gavone dei motori è fuoriuscito del fumo. Fermati immediatamente i motori, la barca si trovava senza la possibilità di essere governata e quindi è stato lanciato l'allarme. Giunti sul posto e verificato che non vi era più pericolo di incendio a bordo, i vigili del fuoco hanno provveduto a trainare la barca fino al più vicino cantiere nautico assistiti dalla Capitaneria di Porto di Trieste. © RIPRODUZIONE RISERVATA