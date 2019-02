Morto Fulvio Camerini, medico, scienziato ed ex senatore della Repubblica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - È scomparso il professor, eminente scienziato ed. Fulvio Camerini che è morto nella sua abitazione, era nato a Triestefa, si era laureato in Medicina e chirurgia a Padova nel 1949, specializzandosi in malattie dell'apparato respiratorio, digerente, sangue e ricambio, cardiologia e radiologia. anglosassone. Aveva lavorato a Londra, a Stoccolma e a Uppsala prima di arrivare all'Ospedale Maggiore di Trieste dove nel 1972 inizia le prime attività di cardiochirurgia. Dal 1971 al 1996 ha diretto la Divisione di Cardiologia degli Ospedali Riuniti di Trieste e poi ha sviluppato studi e ricerche. Importante è stato l'impegno presso la Società europea di Cardiologia. Notevole anche Il suo impegno sociale. Fu eletto Senatore della Repubblica nel 1996 e nominato membro della Commissione Igiene e Sanità. Fu insignito del San Giusto d'oro di Trieste nel 1986.«Con la morte di Fulvio Camerini il Friuli Venezia Giulia non perde solamente il padre della cardiologia triestina, ma anche un uomo di grande levatura morale che ha saputo distinguersi sia per la propria professionalità sia per la grande umanità. Voglio quindi porgeree a tutti i congiunti». È il ricordo del governatore del Friuli Venezia Giulia,, del professore Fulvio Camerini, cardiologo triestino di fama internazionale, già senatore della Repubblica, che si è spento la notte scorsa. Il governatore ha parlato di lui come di «un punto di riferimento nel settore a livello internazionale».