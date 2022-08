In fuga col passeggino sui binari: sotto la coperta nascondeva matasse di rame

TRIESTE - Il fresco della notte ed il silenzio del piazzale del deposito ferroviario poteva sembrare un luogo ideale per cercare di fare addormentare il proprio neonato. Tuttavia, sotto la copertina della carrozzina, non si nascondeva un vispo bambinetto, ma pesanti matasse di rame che, utilizzando l’insolito ed impensabile mezzo di trasporto, erano state prelevate e rubate dal deposito. La ladra, una volta scoperta, è stata denunciata, ed era iniziato per lei un lungo processo. Nel frattempo la donna, insieme al suo passeggino, hanno seguito altre strade, fino all'incontro con una pattuglia dei carabinieri di Aurisina che ha controllato la donna mentre si trovava a bordo di un pullman di linea diretto in Romania. Su di lei i militari hanno scoperto che pendeva un mandato di cattura. Infatti la donna, una cittadina romena di 34 anni, deve scontare 6 mesi e 18 giorni di reclusione per furto aggravato.