di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Paura sul Carso e intervento dei Vigili del fuoco aper una fuga di gas.Presenti sul posto le squadre dei distaccamenti di Muggia e Opicina, autobotte e funzionario di guardia per un totale di 23 uomini in campo. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno riscontrato che durante dei lavori di scavo era stata tranciata una tubazione del gas che serviva una cabina di distribuzione. Hanno dunque provveduto a creare una "zona rossa" provvedendo anche all'evacuazione di un asilo una scuola elementare e una palazzina di sei appartamenti. L'azienda di distribuzione del gas sta operando per la riparazione della tubazione. Le squadre dei vigili del fuoco resteranno sul posto sino alla completa messa in sicurezza dell'area.