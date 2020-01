Friulia investe 4 milioni ed entra nel capitale di Tirso: in arrivo 40 assunzioni

TRIESTE - Friulia entra nel capitale di Tirso, azienda del gruppo Fil Man Made Group specializzata nella produzione di filati tecnici, grazie a un'operazione dal valore di 4 milioni di euro a supporto del processo di crescita dell'impresa. In particolare 2,5 milioni saranno destinati a finanziare l'aumento di capitale, a cui sarà affiancato un finanziamento di 1,5 milioni della durata di 6 anni. La partnership è stata ufficializzata oggi allo stabilimento Tirso di Muggia alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga e del presidente di Friulia, Federica Seganti, che hanno visitato gli impianti dell'azienda, dove sono impiegati 245 addetti.



Nel 2018 i ricavi di Tirso hanno raggiunto i 13,1 milioni di euro, in linea con l'andamento degli anni precedenti. Il business plan ha stabilito nel 2019-2020 investimenti per 3,6 milioni. Nello stesso periodo il piano ha previsto l'inserimento di circa 40 risorse.



«Tirso - ha affermato Fedriga - è un esempio di come, investendo su internazionalizzazione e innovazione, le nostre imprese possano crescere, rinnovarsi e generare occupazione. La nostra Regione si trova in una posizione strategica ed è dotata di un sistema portuale e logistico integrato che consente alle merci di raggiungere sia l'Europa centrale e i Balcani che l'Asia: un'occasione che la Tirso sta giustamente sfruttando per portare sui mercati esteri prodotti di alta qualità. La Regione appoggia quindi la scelta di Friulia».



«Abbiamo deciso di puntare su Tirso - ha osservato Seganti - per l'alto potenziale che abbiamo riscontrato in un'azienda che ha saputo recuperare il suo ruolo di leadership puntando sull'internazionalizzazione e sulle risorse umane altamente specializzate. Ora, anche grazie all'apporto di Friulia, l'obiettivo è consolidare il ruolo puntando sulla realizzazione di prodotti di altissima qualità realizzati in Italia».