Il nuovo Rt del Friuli Venezia Giulia schizza quasi a 1,4: la zona rossa è ormai una certezza, ecco da quando

TRIESTE - Il nuovo valore Rt del Friuli Venezia Giulia schizza quasi a quota 1,4. Si tratta di un dato abbondantemente al di sopra della quota 1,25, sufficiente per passare in zona rossa con un quadro di rischio alto, che in questo momento appartiene alla regione. La stretta a questo punto diventa inevitabile a partire da lunedì, anche se non dovesse entrare in vigore il criterio dei 250 contagi ogni mille abitanti nei sette giorni precedenti. Il Friuli Venezia Giulia si appresta ad affrontare il terzo lockdown, dopo quello della primavera del 2020 e quello di Natale.

