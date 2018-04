Friuli VG, sfida nazionale con il quarto incomodo

di Antonella Lanfrit

Friuli Venezia Giulia al voto domani, 29 aprile, con l'attenzione di tutta Italia puntata sui risultati della consultazione per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale: il suo valore, infatti, va ben oltre i confini regionali, contribuendo a definire strategie per la costituzione del Governo che il Paese attende ormai dal 4 marzo.È quanto si è respirato nell'intensissima campagna elettorale che si è conclusa ieri sera con tutti i big del Centrodestra a presidiare il territorio e quelli di Centrosinistra e del M5S che non hanno fatto mancare la loro presenza, sebbene il corpo elettorale scollini di poco il milione. Sono stati però proprio loro, i big, a rendere esplicita la valenza nazionale delle urne friulgiuliane: «È la prima occasione per mandare dal Friuli Venezia Giulia il messaggio che il Centrosinistra non ha perso la testa», ha detto nel suo intervento a Udine dieci giorni fa il premier in carica Paolo Gentiloni, scommettendo che il valore del candidato presidente in campo e dei candidati consiglieri rendano «la partita ancora aperta» per un nuovo inizio nel Pd e dintorni.Ancor più esplicito è stato giovedì il fondatore e ancora leader indiscusso di Forza Italia Silvio Berlusconi, che al voto del Friuli Venezia Giulia ha dato due mandati: accorciare le distanze tra gli azzurri e la Lega e, proprio per questo, riequilibrare i rapporti di forza dentro il Centrodestra per la soluzione finale a Roma. «Mi rifiuto di credere che un partito della libertà, europeista, con capacità di dialogo con l'economia possa prendere meno della Lega», ha affermato nel capoluogo friulano l'altra sera, dando come mandato ai fedelissimi di essere «missionari della democrazia e della liberta». In sostanza, deve vincere il Centrodestra con il candidato presidente espressione della Lega, «ma dovete far votare Forza Italia», perché «la Lega potrebbe profittarsi se rimane un distacco così grande per imporci le sue visioni quando noi faremo un governo insieme».Il Friuli Venezia Giulia così si rivela specchio dei rapporti complessi all'interno del Centrodestra, che ieri ha registrato in regione anche la presenza del leader della Lega Matteo Salvini (la terza volta in 15 giorni, nonostante i bookmakers diano il suo candidato con il vento in poppa) e il presidio di Giorgia Meloni, capo di Fratelli d'Italia. Non solo. Forza Italia ha chiamato a raccolta in questa porzione di Nordest tutti i carichi da Novanta sparsi nelle istituzioni, dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani alle capogruppo di Camera e Senato - Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernin - e persino l'ex del Milan Adriano Galliani, affinché nessun voto possa sfuggire. Oro che cola, dunque, per il candidato di Centrodestra, Massimiliano Fedriga, che già di suo ha speso moltissime energie per battere i mercati e per comparire spesso sulle Tv nazionali, tanto da far urlare al candidato di Centrosinistra, Sergio Bolzonello, un presunto non rispetto della par condicio.