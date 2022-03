Si conferma in salita anche il trend settimanale dei contagi, dopo gli aumenti quotidiani registrati nei giorni scorsi. Sempre a livello settimanale, però, una buona notizia: i ricoveri sono in discesa e gli ospedali sono sempre più vuoti. Tornando ai nuovi casi, nella settimana che si è chiusa ieri se ne sono contati in totale 4.561, contro i 3.746 dei sette giorni precedenti. Si tratta di circa 800 contagi in più. Per quanto riguarda i ricoveri, invece, a livello settimanale è stato registrato un calo di venti pazienti in Area medica e di due malati in Terapia intensiva. Da oggi il Friuli Venezia Giulia sarà nuovamente in zona bianca. Non cambia ormai molto dal punto di vista delle regole, dal momento che entro il 31 marzo ci si attende la fine generalizzata dello stato di emergenza e per il fatto che le normative che impongono restrizioni alla popolazione non vaccinata (si pensi all'intero pacchetto che riguarda il Green pass e il Super Green pass) sono valide per ogni zona di colore e a livello nazionale.



IL BOLLETTINO DI IERI

Ieri in Friuli Venezia Giulia su 1.881 tamponi molecolari sono stati rilevati 164 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,72%. Sono inoltre 3.705 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 382 casi (10,31%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 138. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (16,48%), seguita dalla 50-59 (15,2%) e da quella 20-29 (13%). Nella giornata di ieri sono stati registrati i decessi di tre persone sul territorio della regione: un uomo di 92 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 90 anni di Sedegliano (deceduta in ospedale) e una donna di 86 anni di Pozzuolo del Friuli (deceduta in ospedale). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.830, con la seguente suddivisione territoriale: 1.182 a Trieste, 2.301 a Udine, 919 a Pordenone e 428 a Gorizia. I totalmente guariti sono 293.430, i clinicamente guariti 184, mentre le persone in isolamento risultano essere 17.693. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 316.283 persone con la seguente suddivisione territoriale: 68.732 a Trieste, 130.914 a Udine, 76.430 a Pordenone, 35.555 a Gorizia e 4.652 da fuori regione.



SISTEMA SANITARIO

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 1 assistente sanitario, 4 infermieri, 2 medici, 1 operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 1 dirigente analista, 1 dirigente sanitario infermieristico, 7 infermieri, 1 medico, 1 operatore socio sanitario, 1 ostetrica; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 2 amministrativi e 1 infermiere. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio 3 operatori.