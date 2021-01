Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, il governatore Fedriga: zona arancione sempre più probabile Diretta

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in diretta oggi alle 14.30 per le ultime notizie sul Coronavirus nella regione. Oggi è anche il giorno nel quale si decidono i passaggi da una fascia di colore all'altra: quale sarà la zona del Fvg da lunedì prossimo? Altro nodo sono i vaccini e la campagna di somministrazioni fortemente rallentata dai blocchi e ritardi di Pfizer.

Il presidente Fedriga: «Al momento non sappiamo se saremo in zona arancione, ma l'interpretazione del governo è questa»

Sui vaccini: «L'opposizione regionale protesti con Roma per avere più dosi. Siamo tra i più veloci ma ci mancano le forniture per proteggere la popolazione».

Capitolo scuole: «A gennaio avevamo una situazione pesante, per questo abbiamo chiuso. Poi c'è stato il ricorso al Tar. Ora proviamo a riaprire al 50 per cento, sapendo che la mobilità di molte persone è un rischio. Mi ha fatto arrabbiare il ministro Azzolina quando ha parlato degli aperitivi: sono attività economiche, c'è gente che mangia grazie a quello, come per cinema, teatri e palestre. Il lavoro è un diritto fondamentale».

Politica nazionale: «La situazione è imbarazzante. I cittadini sono in difficoltà e in Parlamento si parla della caccia ai responsabili. Chiediamo un governo che possa dare un futuro ai cittadini. Assurdo che in una situazione del genere si provi a fare operazioni politiche offensive per tutti. A questo Paese non serve un governo a prescindere, ma un Esecutivo per superare la crisi e dare delle risposte»

La polemica: «Basta attacchi strumentali. Ho sempre preteso che siano corrette le cose da correggere. Il Friuli Venezia Giulia non è servo di nessuno. I cittadini pretendono risposte. Nessuno pretende la perfezione, ma l'onestà intellettuale e il bene collettivo. L'appello alla responsabilità che faccio è quello di avere una classe politica che risponda alla gente»

