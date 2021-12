Fedriga: «Massima cautela, ma secondo le nostre previsioni il Fvg non cambierà colore»

«Secondo le nostre previsioni» la Regione non cambierà colore , però «visto che questo virus riserva spesso sorprese negative è bene usare la massima cautela». Lo ha detto il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a margine della consegna delle Stelle al merito del lavoro questa mattina al Teatro Verdi di Trieste. Fedriga condivide «pienamente ciò che ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi», che stamattina, nella conferenza stampa di fine anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ha detto che il «Covid si combatte solamente con le cifre e non con la politica».

«È dall'inizio della pandemia - ha aggiunto Fedriga - che ripeto che non si può ideologizzare o politicizzare una pandemia o il vaccino. Condivido al 100% le parole di Draghi». Fedriga è intervenuto anche sul tema delle sole restrizioni per i non vaccinati, che al momento non sono previste in Italia. «Penso già oggi ci siano delle differenziazioni legate al rischio - ha detto -: il vaccino non annulla il rischio ma lo riduce e il tampone non annulla il rischio ma lo riduce, seppur in maniera inferiore rispetto al vaccino e soprattutto non incide sulla malattia grave in quanto è solo una fotografia istantanea. Queste riduzioni del rischio permettono a chi ha minor rischio di poter fare un pochino più di cose». Fedriga ha inoltre ribadito che «bisogna garantire la didattica in presenza» ai ragazzi. Sulla variante Omicron ha invece specificato: «Abbiamo un dato ovvero che la variante è molto contagiosa mentre l'altro dato meno consolidato è capire quanto influisce sulla malattia grave. Ô bene parlarne quando si avranno certezze».