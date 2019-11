Frigorifero difettoso, la cucina prende fuoco: un intossicato all’ospedale

di E.B.

TRIESTE- Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri 17 novembre al secondo piano di uno stabile di Via dei Moreri. Le fiamme hanno riguardato la cucina. Giunto sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo, provocato da un malfunzionamento del frigorifero e a soccorrere l’inquilino che è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per aver respirato del fumo e precauzionalmente trasportato all’ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’appartamento e verificato, con l’attrezzatura in dotazione eventuale presenza di monossido di carbonio ai piani superiori dello stabile.Sul posto anche il personale dell’Acegas per chiusura impianto gas.