Francesca, friulana, 40 anni: è la senatrice più giovane d'Italia

Francesca Tubetti, eletta tra le fila di Fratelli d'Italia in Fvg, è la senatrice più giovane d'Italia: 40 anni lo scorso 6 agosto. «Tutti mi stanno facendo i complimenti per questo traguardo, ma penso che la questione anagrafica vada messa in secondo piano: il nostro impegno sarà tanto più efficace quanto sarà capace di intercettare le esigenze trasversali, del territorio e dell'intera nazione. Non mi interessano questi primati: e comunque, da quanto mi risulta, il senatore Francesco Laforgia, di Liberi e Uguali, resta il senatore più giovane mai eletto. Il suo primato risale alle Politiche del 2018: per un paio di giorni mi precede in graduatoria che resta una curiosità e nulla più». A proposito di rappresentanza del territorio, la neo senatrice - che risiede a Fogliano Redipuglia (Gorizia), ha conseguito la maturità artistica ed è intermediaria assicurativa - ha le idee chiare: «Miglioramento delle infrastrutture e potenziamento dell'aeroporto di Trieste. È fondamentale che le merci e le persone si muovano più velocemente, per il bene delle famiglie e delle imprese. Partiremo da qui».