Maxi incidente sull'A28, un'autocisterna si ribalta sulla carreggiata: il conducente non è in pericolo di vita

FONTANAFREDDA - Intervento dell'equipaggio di un'ambulanza intorno alle 14 di oggi, 3 ottobre, lungo l'autostrada A28 all'altezza dello svincolo di Fontanafredda in direzione Portogruaro a seguito di un incidente stradale. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, il conducente di un'autocisterna che trasporta alimentari ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato. Dopo la chiamata di allerta, tempestivamente la Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza ed è stato allertato anche l'elicottero sanitario vista la dinamica importante dell'incidente. Il conducente, un uomo, è stato trasportato tempestivamente in ospedale con l'ambulanza, in codice giallo per la tempestiva verifica di traumi post incidente. Non è stato necessario l'intervento dell'elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco.

A Trieste, invece, intorno alle 12:30, in Largo Barriera Vecchia, un uomo di 70 anni è stato colto da malore ed è stato tempestivamente assistito dall'equipe di un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale di Cattinara, al pronto soccorso, in condizioni serie. Sono state le persone che si trovavano in quel momento con lui, in prossimità di un negozio di alimentari, a chiamare i soccorsi.