Foibe: ok del Consiglio regionale a commemorazione Norma Cossetto

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un impegno della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia affinché, giovane studentessa seviziata e gettata in una foiba il, venga commemorata nel giorno della morte e vengano promosse iniziative per la diffusione della storia di Norma e degli esuli istriani tra gli studenti del Fvg. Lo chiededal Consiglio regionale del Fvg. A presentarla sono stati Claudio Giacomelli, Alessandro Basso (FdI/An) e Piero Camber (FI), a cui si è aggiunta la firma di Antonio Lippolis (Lega). L'assessore all'Istruzione,ha fatto sapere di essere già al lavoro su una modifica della legge regionale 13/2018 sul diritto allo studio, per inserire una norma che dia equità e trasparenza ai fondi destinati al Giorno del Ricordo e alla Giornata della Memoria. «Credo che un gesto di ricordo Norma Cossetto se lo meriti - ha poi aggiunto l'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli - perché ragazza che si rifiutava di rinnegare le proprie idee e morta in modo atroce proprio per questo».