Foibe e Magazzino 18: il tour della sindaca Raggi con 100 studenti

TRIESTE - «Vecchie sedie coperte di polvere, materassi di paglia ancora arrotolati sopra letti accatastati, credenze con piatti sbrecciati e bicchieri, libri ingialliti dal tempo, vecchi quadri con ritratti di inizio '900 e tantissime fotografie in bianco e nero. È il racconto di una storia: quella dell'esodo giuliano-dalmata, degli italiani costretti a lasciare le loro case e abbandonare Istria, Fiume e Dalmazia: tutti i ricordi di una vita abbandonati in un vecchio magazzino nel porto di Trieste. A raccontarci quei momenti è ora chi, bambino all'epoca, vuole tramandare agli studenti la sua memoria e la storia della sua famiglia». Lo scrive su Facebook, al suo secondo giorno delcon un centinaio di studenti romani in Friuli Venezia Giulia. «Oggi, con gli studenti di alcune scuole romane e i loro colleghi di Trieste,e ascoltato queste storie. Voglio anche ringraziare Simone Cristicchi, cantautore che ha sempre avuto una particolare sensibilità nei confronti dei 'dimenticatì e regista dello spettacolo teatrale 'Magazzino 18' che racconta proprio queste storie: grazie per la sorpresa che hai voluto fare ai ragazzi, romani e triestini, che stanno partecipando con noi al Viaggio del Ricordo».Su Twitter, la sindaca Raggi ha postato un video scrivendo «Senza memoria non c’è futuro. Oggi inizia il Viaggio del Ricordo per tanti studenti delle scuole di Roma. Siamo alla Foiba di Basovizza per non dimenticare il dramma del confine orientale». Oltre al Magazzino 18 e alla Foiba di Basovizza dove è stata depositata una corona d'alloro «per ricordare le vittime scomparse durante l'occupazione jugoslava della Venezia Giulia», la sindaca e gli studenti hanno anche visitato il«che custodisce le spoglie di oltre 100mila caduti della Grande Guerra» ed infine «siamo stati alladove ho deposto un cuscino di fiori ai piedi della stele che ricorda Sergio De Simone, il piccolo cugino delle sorelle Bucci». «Il Viaggio del Ricordo - conclude Raggi - è un’occasione importante di riflessione. Un prezioso momento di formazione. Servirà ai ragazzi per crescere e diventare cittadini consapevoli di domani. Perché senza memoria non c’è futuro».