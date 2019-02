Giorno del ricordo, cerimonia ​a Bassovizza. Presente Salvini

Cerimonia solenne alla Foiba di Basovizza, sul carso triestino, in occasione del Giorno del ricordo, ricorrenza istituita nel 2004 per ricordare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra, alla presenza del vicepremier Matteo Salvini, del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, del presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, del sindaco di Trieste e delle autorità civili e militari.



Prima della liturgia con la messa di suffragio celebrata dall'arcivescovo di Trieste, mons. Giampaolo, hanno fatto il loro ingresso al monumento nazionale i Gonfaloni di Trieste e Muggia. Presenti anche i gonfaloni della Regione Fvg e dei Comune di Duino-Aurisina. Dopo la cerimonia dell'alzabandiera, sono state deposte corone commemorative davanti alla grande foiba per rendere onore ai martiri delle foibe.



Tra le istituzioni, presenti il ministro degli Interni, Matteo Salvini, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e diversi parlamentari. Alla cerimonia presente un picchetto del Reggimento Piemonte Cavalleria e diverse associazioni combattentistiche, sodalizi patriottici e rappresentanze legate agli esuli. Oltre quattrocento - spiegano gli organizzatori - gli studenti provenienti da diversi istituti di Italia, che hanno aderito al progetto «Le tracce del Ricordo» ideato dal Comune e dalla Lega Nazionale di Trieste. Salvini ha deposto una corona di alloro in ricordo delle vittime e ha ricevuto l'applauso delle migliaia di persone presenti.



ZOCCANO, TRAGEDIA DIMENTICATA. DOVERE RICORDARE

«La tragedia dell'esodo Istriano Fiumano e Dalmata assieme all'orrore delle Foibe, sono stati dimenticati dalla storia per troppo tempo. Onorare la memoria di chi non c'è più, di chi ha lasciato tutto a causa della repressione di quei giorni, è doveroso. Così come è necessario che i nostri figli sappiano quanto è accaduto allora, affinché l'orrore patito non debba più tornare». Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Famiglia e Disabilità, Vincenzo Zoccano, alla cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, alla Foiba di Basovizza, sul carso triestino.



L'INTERVENTO DI LUCA ZAIA

«Penso sia fondamentale la giornata del Ricordo, perché nel ricordo dobbiamo investire sempre: quando si parla di Shoah nella giornata della memoria, quando si parla dei partigiani morti o dei massacri di popolazioni civili. Non condivido la politicizzazione di queste giornate, di chi vuol caricare di altri significati giornate di lutto dedicate a non dimenticare e a impedire ulteriori e deteriori negazionismi». Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel giorno in cui si ricordano i martiri delle foibe. «La verità - aggiunge Zaia - è che oggi da destra a sinistra dobbiamo pensare non a dare un marchio, un colore politico a chi ha ammazzato o veniva ammazzato, ma la vera sfida è lavorare tutti assieme nel ricordo da un parte e dall?altra fare una grande battaglia contro il negazionismo, che coinvolge tutti gli eventi storici».

