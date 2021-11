Trieste, il focolaio si allarga ancora. Riccardi: «Oltre 200 nuovi contagi, situazioni in alcuni casi ingiustificabili»

TRIESTE - Aumentano i casi di contagio da Covid dopo i cortei e le manifestazioni anti Green pass a Trieste: il focolaio ha superato i 200 casi «tra primari, secondari e terziari». Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Il vice di Massimiliano Fedriga ha rilanciato un appello alla popolazione affinché si vaccini, perché «il rapporto della curva tra contagi e ricoveri ospedalieri è migliore rispetto a un anno fa: questa cosa si chiama vaccino».

Ospedali da riorganizzare

Per i reparti ospedalieri di Trieste è comunque prevista una manovra di riorganizzazione ed «è - ha sottolineato Riccardi - quella più importante in regione, anche se bisogna considerare che il virus si sposta». Durante un incontro all'ospedale Cattinara di Trieste, Riccardi ha parlato di «situazioni in alcuni casi ingiustificabili», riferendosi a persone no vax convinte. «Trieste è l'epicentro di questa situazione», ha concluso, con «una rappresentazione che non fa onore a questa terra».