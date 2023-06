Finte fatture e frode fiscale: contabile in pensione arrestato

TRIESTE - Una volta archiviata la propria esperienza lavorativa come contabile aveva deciso che la sua grande passione per i numeri e le fatture poteva ancora produrre dei risultati. Così con disinvoltura aveva aperto delle società di trasporto che facevano viaggiare solo cifre e finte fatture determinando un giro di affari e un’enorme frode alle casse dello Stato. A rintracciare il 73enne goriziano, è stata una pattuglia della Radiomobile di Aurisina che ha smascherato il pensionato mentre viaggiava in maniera anonima su un autobus di linea proveniente dalla Romania dove ha fatto arrivare le fortune illecitamente accumulate. L’uomo era destinatario di una misura restrittiva della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta.