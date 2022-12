Finisce contro l'albero con l'auto che si ribalta: vivo per miracolo

TRIESTE - Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 14 dicembre, in Viale Miramare 39 dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Hanno trovato un'autovettura che, per cause in fase di accertamento, è andata a sbattere contro un albero e, conseguentemente, si è ribaltata. I Vigili, assieme al personale sanitario del 118, sono riusciti ad estrarre il conducente e, con l'ausilio della barella spinale, affidarlo al trasporto in ospedale con l'ambulanza. Concluso con il conducente, la squadra ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo. Sul posto, anche polizia locale e carabinieri.