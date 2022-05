Cade in acqua e abbaia disperato, cane salvato dai vigili del fuoco

MUGGIA - Ha sentito abbaiare disperatamente tra gli scogli del lungomare nella zona di Porto San Rocco a Muggia. Così un passante ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che giunti sul posto hanno trovato un cane di media taglia in acqua che, solo ed impaurito, non riusciva a risalire. Appena recuperato dall’acqua, i Vigili del Fuoco, notando lo stato di debolezza e di ipotermia (confermata, poi, anche dal veterinario con una temperatura di 37 gradi), hanno subito portato l’animale presso la sede dell’Enpa di via Marchesetti per affidarlo alle prime cure.

Oltre al trattamento per riscaldarlo, gli operatori, attraverso la lettura del microchip, sono riusciti a risalire all’anagrafica dell’animale ed a rintracciarne i proprietari che, disperati, lo stavano cercando dalle prime ore della mattina.