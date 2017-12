Fine anno in musica tra il Galà dell'Operetta e lo Schiaccianoci

di E.B.

TRIESTE - "Die Kaiserin: Maria Teresa e il sogno di un Impero". Quest'anno il- in scena domani mercoledì 27 dicembre al Politeama Rossetti - celebra il trecentesimo anniversario dalla nascita di un'imperatrice, a cui la città deve gran parte del suo successo. Il programma musicale - predisposto dal maestro Romolo Gessi che dirigerà la- passa dalle marce d’ordinanza alle melodie di Mozart, il più importante compositore di Singspiele, antesignani dell’operetta, che Maria Teresa abbia potuto conoscere. Ricorda la figura della grande sovrana attraverso l’operetta che Leo Fall dedicò alla storia della sua vita e propone brani di quei compositori che, con il loro operato, onorarono l’Austria-Ungheria e il suo mondo di imperatori, re, principi, nobili, luminosi saloni, sontuosi balli e spensierata allegria. Accanto a musiche celeberrime, tratte dalle operette danubiane più amate, quali Il Pipstrello di, La Contessa Maritza di Imre Kálmán, Al Cavallino bianco di Ralph Benatzky, La Principessa Sissi di Fritz Kreisler, Venus in Seide di Robert Stolz, il Gala propone pagine sinfoniche di raffinata eleganza, come l’Ouverture da concerto Miramare, dedicata da Julius Fučik al castello sul Golfo di Trieste.Protagonista della serata la principessa dell’operetta rumena, ospite d'onore della serata, che, oltre a farci rivivere con la sua voce brillante il ricordo di quei fasti, riceverà il Premio Internazionale dell’Operetta, XXIX edizione.Sulla scena il soprano Ilaria Zanetti, il tenore Andrea Binetti, il baritono Gabriele Ribis e il violinista Tomáš Kadlubiec. Al Teatro Bobbio, invece, si festeggia l’arrivo dell’anno nuovo il 30 dicembre alle 20.30 e il 31 dicembre alle 21.30 insieme alla danza con il, solo per capodanno con tanto di brindisi e panettone. E gli ospiti per l’occasione sono davvero d’eccezione: per la prima volta in Italia, all'organico del Moscow State Classical Ballet si aggiungono alcune stelle della danza classica russa come Olga Pavlova, Alexey Konkin, Sergei Skvortsov, Olga Doronina, Sergei Fedorkov. Artisti eclettici, formati in patria e scelti accuratamente dalla maestra Liudmila Titova, che sarà la loro capofila e impreziosirà lei stessa il cast con le sue performance. Ilby Titova è una delle più prestigiose compagnie di giro di balletto classico di tutta la Russia, ed è conosciuta ed apprezzata a livello internazionale.