Fincantieri impresa virtuosa, vince per la seconda volta l'Oscar di Bilancio

TRIESTE - Fincantieri si è aggiudicata il Premio Speciale per il 58esimo Bilancio di Sostenibilità 2022 dell'Oscar di Bilancio, già vinto due anni fa, organizzato da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) che riconosce le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto con gli stakeholder e rappresenta da sempre un punto di riferimento per le comunità professionali del settore economico-finanziario e della comunicazione con i mercati.

Fincantieri premiata per la seconda volta

A ritirare il premio è stato Giuseppe Dado, Chief Financial Officer di Fincantieri, gruppo cui si riconosce di aver presentato una dichiarazione non finanziaria (DNF) «caratterizzata da un'adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di rendicontazione della sostenibilità, facendo emergere la volontà di una trasparente comunicazione a favore delle diverse categorie di stakeholder. Una DNF complessivamente molto completa nella quale sono individuati con precisione obiettivi mirati, con particolare attenzione all'ambiente e al sociale».

Folgiero: «Siamo sulla direzione giusta»

L'a.d. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, commenta: «Siamo certi che questa è la direzione giusta: vogliamo rendere sempre più organica la nostra vision sul fronte della gestione responsabile, pilastro per ogni azienda che guarda al futuro. Fincantieri è impegnata nella sfida per ridurre le emissioni e contrastare il cambiamento climatico, con particolare riferimento all'efficientamento energetico della nave e all'adozione di combustibili alternativi. Obiettivi che stiamo perseguendo anche con iniziative di frontiera come lo sviluppo di navi di nuova generazione alimentate a idrogeno e il progetto Zeus, che si concentra sulla nave a emissioni zero». Il premio viene assegnato al miglior rendiconto finanziario ed economico patrimoniale correlato a quello relativo alle performance sociale ed ambientale.