Fincantieri vince gara Usa su una fregata della Marina Militare (e l'opzione su altre 9)

TRIESTE - La Marinette Marine Corporation (Gruppo Fincantieri) si è aggiudicata la gara per la fornitura di una fregata alla US Navy, del valore di 800 milioni di dollari. Il contratto prevede l'opzione di altre 9 per un valore complessivo di 5,5 miliardi di dollari. Le navi derivano dalle Fremm che il gruppo ha già fornito alla Marina italiana.



Fincantieri attraverso la propria controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), di cui detiene il 100 per cento, è proprietaria di tre impianti nella zona dei Grandi Laghi, in Wisconsin, un'area che la crisi dell'automotive fece cadere in forte depressione. È qui, negli impianti Marinette Marine Corporation, Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine che sarà costruita la 'capoclassè e le successive navi. La US Navy dovrebbe esercitare l'opzione a partire dal 2021, di solito a cadenza annuale via via per le altre navi, una o più alla volta. Proprio il cantiere di Marinette è stato recentemente visitato dal vicepresidente Mike Pence, che vi tenne anche un discorso. Gli impianti furono acquisiti nel 2008, e da allora Fincantieri ha investito più di 180 milioni di dollari per ammodernamenti; ha inoltre assunto e formato da allora più di mille addetti. Oggi complessivamente nei tre siti sono occupate circa 2.500 persone e vi gravitano intorno un indotto di più di 350 ditte di contractors. Ultimo aggiornamento: 15:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA