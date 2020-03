Fincantieri prosegue dal 30 marzo lo stop all'attività lavorativa: accordo col sindacato

TRIESTE - La Fincantieri ha deciso di proseguire, dal 30 marzo, la sospensione dell'attività lavorativa degli stabilimenti e delle sedi, sia nel settore Cruise che in quello Militare fino alla data indicata dal Decreto. Lo rende noto il Gruppo. A tal fine Fincantieri e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm nazionali, hanno sottoscritto un accordo il cui cardine è - spiega il Gruppo in una nota - garantire, alla ripresa, la continuità produttiva. Tra le altre cose, l'accordo prevede che l'azienda provvederà a richiedere la Cassa integrazione guadagni ordinaria per la causale «emergenza Covid-19», a zero ore, per il personale di tutti i siti aziendali dal 30 marzo per tutto il periodo di sospensione a oggi previsto dal Decreto. © RIPRODUZIONE RISERVATA