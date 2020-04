Fincantieri non riaprirà prima del 20 aprile: la ripartenza sarà graduale

TRIESTE - La Fincantieri non riaprirà prima del 20 aprile. È quanto concordato dall'Azienda e dai sindacati al termine di un confronto cominciato ieri e che prevede una riapertura graduale. Questa, comunque, sarà soggetta alle disposizioni previste dal prossimo Dpcm. Gli impianti italiani di Fincantieri sono chiusi dal 16 marzo e per le prime due settimane l'Azienda ha fatto ricorso a ferie pregresse. Successivamente, è scattata la cassa integrazione che, dunque, a partire da martedì 14 aprile sarà alla terza settimana e verrà quindi prorogata dal 14 aprile per almeno una settimana.

La prossima settimana, informano in una nota Fim, Fiom e Uilm al termine dell'incontro che si è tenuto oggi in videoconferenza con l'Azienda, Fincantieri riconvocherà i comitati previsti e già costituiti per verificare le azioni di prevenzione necessarie per il contenimento del fenomeno di contagio e tenuto conto dei protocolli operativi.