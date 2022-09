Fincantieri, in arrivo altre quattro navi per Viking. In totale accordi per 1,7 miliardi di euro

TRIESTE - Nell'ambito dell'annuncio per sei opzioni del marzo 2018 Fincantieri e Viking hanno reso efficaci i contratti per la terza e quarta nave. Le società hanno inoltre firmato i contratti per la quinta e sesta unità, condizionati al conseguimento del relativo finanziamento come da prassi del settore. Il valore complessivo degli accordi ammonta a oltre 1,7 miliardi di euro. Le consegne sono previste rispettivamente nel 2026, 2027 e due nel 2028. Questa serie di sei unità, segue le 10 ordinate a partire dal 2012.

Da oggi, quindi, la collaborazione tra Fincantieri e Viking si traduce in ben 18 unità totali, incluse due navi da crociera expedition della controllata Vard. Un fattore questo, che per Fincantieri conferma la ripresa del settore crocieristico, atteso a un ritorno sui livelli pre-pandemici nel 2023. Il Gruppo, inoltre, ha reso noto di aver sviluppato, di concerto con la società armatrice, un progetto basato sulle caratteristiche delle navi precedenti, aggiornate e rivisitate secondo le più recenti tecnologie disponibili sul mercato. Saranno dunque costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di sicurezza. Questa nuova generazione di navi è progettata anche per le celle a combustibile a idrogeno e stabilirà un nuovo standard per il settore.